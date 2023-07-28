Сборка Lada Granta в Египте может начаться в 2024 году

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» надеется возобновить производство автомобилей Lada на заводе Al Amal в Египте в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу компании Максима Соколова. Речь идет о выпуске модели Lada Granta.

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«Мы возобновили переговорный процесс и надеемся, что в рамках следующего года нам удастся совместными усилиями возобновить это производство. Пока, наверное, это модель, которая до этого производилась, — модель Granta», — заявил Максим Соколов.

О том, какие еще модели Lada могут выпускаться в Египте топ-менеджер не сказал. Однако, по его словам, компания планируется и в дальнейшем ориентироваться на рынок этой страны.