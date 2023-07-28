Ford представил «темную лошадку» за 145 тысяч долларов

Ford представил «темную лошадку»: трековый Mustang с V8
Представлен ещё один гоночный Ford Mustang для нового монокубка Mustang Challenge. Спорткар построен на базе топового Mustang Dark Horse, оснащен V8 5.0 семейства Coyote, механической коробкой передач и задним дифференциалом. Вдобавок на машине стоит каркас безопасности, регулируемые стабилизаторы, амортизаторы Multimatic DSSV, а также гоночная АБС и тормоза Brembo. У обычного Mustang Dark Horse последние тоже есть, но только на задней оси.
Компания Ford представила третий гоночный Mustang на базе фастбека седьмого поколения. За основу Mustang Dark Horse R, как понятно из названия, взята топ-версия Dark Horse с пятилитровым V8 под капотом и «механикой» Tremec.
В табели о рангах «эрка» разместится между Mustang GT3 и Mustang GT4 и станет основной машиной будущего монокубка Mustang Challenge. Его будут проводить со следующего года под эгидой IMSA.
От гражданского Mustang Dark Horse трековая машина отличается передними и задними буксировочными крюками, усиленными площадками под домкраты и специальными скобами на днище для крепления при транспортировке.
В салоне появляются кресла Recaro, ремни Sparco, система пожаротушения, удерживающие сетки Safecraft и дата-логгер MoTeC. Но самое интересное — это метаморфозы с кузовом, подвеской и двигателем.
В рамках подготовки Mustang Dark Horse R к гонкам делается выборочное усиление сварных швов и устанавливается каркас безопасности. Штатные тормоза меняются на механизмы Brembo (у обычного Dark Horse они есть только на задней оси); колеса — на сделанные по технологии Flow Forming 19-дюймовые диски Ford Performance, обутые в изготовленные на заказ слики Michelin. Заодно на машину ставят амортизаторы Multimatic с золотниковыми клапанами, настраиваемые стабилизаторы и пластины для регулировки развала передних колес.
Атмосферный двигатель остается прежний, но со своими доработками. Среди них — маслоприемник Ford Performance и более производительная система смазки. Заодно инженеры апгрейдят охладитель трансмиссии и дифференциала, а также монтируют гоночный выпускной тракт Borla.
Всё это поднимает цену машины до 145 тысяч долларов, что соответствует 13,2 миллиона рублей. Притом что обычный Mustang Dark Horse стоит от 59 тысяч долларов, или 5,4 миллиона рублей.