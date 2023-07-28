Дилер рассказал, откуда повезут японские иномарки в обход санкций

«Автодом»: экспорт японских иномарок налажен через Китай
Запрет на ввоз автомобилей с пробегом из Японии не повлияет на общую ситуацию на автомобильном рынке, поскольку импорт идет через третьи страны. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по продажам автомобилей с пробегом группы компаний «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» Владимир Желобов.
«В частности, сейчас доставка авто из Японии проходит через транзитную зону — Китай, а после машины идут в Россию. То есть общая схема не поменялась, соответственно, влияния подобные нововведения не окажут», — уверен Желобов.
По его словам, основными факторами, которые влияют на стоимость автомобилей и комплектующих, являются курс валют и нововведения по утилизационному сбору. Значительного влияние на цены запрет Японии на экспорт автомобилей в Россию не окажет, считает собеседник.
Запрет на ввоз в Россию новых и подержанных автомобилей с двигателем более 1,9 л вступит в силу 9 августа, объявил министр экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимура. Дилеры ожидают, что эти санкции приведут к подорожанию японских автомобилей на 15% на российском рынке.