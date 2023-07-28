В Россию официально завезли китайский премиум-минивэн Hongqi HQ9

Дилер «Авилон» официально завез в Россию китайский премиум-минивэн Hongqi HQ9
Новый премиальный минивэн Hongqi HQ9 из Китая скоро появится на российском автомобильном рынке. Модель, которая уже пользуется популярностью на своей родине, будет предлагаться российским покупателям по цене около 8 млн рублей. Продажами автомобилей Hongqi в России займется дилерский холдинг АГ «Авилон».
Согласно информации от портала «Китайские автомобили», Hongqi HQ9 обладает впечатляющими характеристиками. Его длина составляет 5 222 мм, а колесная база достигает 3 200 мм. Внутри минивэна предусмотрена 7-местная компоновка салона, где на третьем ряду с легкостью могут разместиться три пассажира. Автомобиль оснащен 2,0-литровым двигателем мощностью 252 л.с., который дополнен 48-вольтовым стартером-генератором и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.
На сегодняшний день стоимость HQ9 в Китае колеблется от 358,8 тыс. до 538,8 тыс. юаней, что примерно равняется 4,55 млн - 6,85 млн рублей по актуальному курсу. Вместе с тем при входе на российский рынок стоимость автомобиля ожидается около 8 млн рублей, что обусловлено таможенными сборами и другими факторами.
Напомним, что ранее в России также начали продавать премиальные седаны Hongqi h5 и кроссоверы Hongqi hs5.