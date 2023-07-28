Buick представил cедан Regal 2024 модельного года для рынка Китая

Отмечается, что это второе обновление седана с начала его продаж в Китае в 2017 году. Автомобиль получил новую решетку радиатора, видоизмененные фары и светодиодные дневные ходовые огни в виде бумерангов.

Обновленный Buick Regal будет предлагаться на китайском рынке с 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 166 л.с. Кроме того, клиентам предложат автомобили с более мощным 2,0-литровым агрегатом с отдачей 233 л.с. Оба четырехцилиндровых двигателя работают в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой передач.