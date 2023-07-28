ГИБДД объявила сплошные проверки в регионах

Вечером в пятницу и в предстоящие выходные сотрудники ГИБДД проведут рейды на дорогах в разных регионах России. О проведении профилактических мероприятий, большая часть которых посвящена поиску пьяных водителей, объявили региональные управления Госавтоинспекции.

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Так, сплошные и массовые проверки пройдут в Республике Алтай, Ивановской области, Рязанской области, Самарской области, Липецкой области, Забайкальском крае, Кировской области, Республики Северная Осетия-Алания, Пензенской области, Брянской области, Хакасии, а также в Смоленске и Казани.

В рамках сплошных проверок дорожные полицейские на определенном участке дороги останавливают все автомобили и оценивают состояние каждого водителя. Особое внимание уделяется наличию признаков опьянения.

Также Карелии пройдет профилактическое мероприятие «Ремень безопасности», в Красноярске — «Несовершеннолетний нарушитель», в Пензенской области — «Встречная полоса», а в Брянской области — «Федеральная дорога» с использованием скрытого патрулирования.