Google будет управлять светофорами европейского мегаполиса

«Умными» светофорами в Афинах будет управлять Google. Греческая столица страдает от загруженных дорог и длинных пробок, а потому местные власти решили прибегнуть к помощи технологий для разгрузки трафика. С их разрешения американская корпорация Google получит доступ к светофорам и будет использовать данные сотовых сетей и спутников, чтобы своевременно переключать зеленый и красный сигналы в зависимости от плотности потока.

Участие Google поможет сократить до минимума время, затрачиваемое афинянами на дорогу, надеются власти. Кроме этого, повысится точность расчетного времени прибытия и предложения альтернативных маршрутов через гугл-карты, так как Google будут подвластны городские светофоры.

Регион Аттика — самая густонаселенная область Греции, где живут 3,8 миллиона из 10,64 миллиона жителей страны. Из них 3,15 миллиона населяют столичные Афины, что выливается в частые заторы на дорогах и проблемы для местных водителей, несмотря на относительно небольшие расстояния.