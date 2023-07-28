Появились подробности о первом электрокаре Lamborghini

Марка Lamborghini поделилась подробностями о том, каким будет ее первый электрокар. В одном из свежих релизов итальянская компания подтвердила разработку гранд-турера с посадочной формулой 2+2 и внушительным по меркам спортивного автомобиля дорожным просветом. Кроме того, руководитель Lamborghini Стефан Винкельманн заявил, что новая модель будет больше подходить для повседневного использования, чем Huracan и Revuelto.

Информация о том, что Lamborghini готовит электрический гранд-турер с четырьмя посадочными местами, впервые появилась еще в конце весны этого года. Теперь же это подтверждено официально: в 2028 году на рынок выйдет комфортный спортивный электромобиль, рассчитанный на ежедневную эксплуатацию. Пока же в модельной линейке марки такого автомобиля нет, но, по мнению Винкельманн, он отлично в нее впишется.

По неофициальным данным, при разработке пока безымянного четырехместного гранд-турера будут использоваться технологии, «обкатанные» на супергибриде Revuelto. Кроме того, эти модели будут похожи дизайном экстерьера.

Упомянутый Revuelto был представлен в мае этого года: в движение его приводят «атмосферник» V12 объемом 6,5 литра, знакомый по модели Aventador, и три электромотора, которые в сумме развивают 1015 лошадиных сил. С полностью заряженной батарей Revuelto разгоняется до «сотни» за 2,5 секунды, а до 200 километров в час — за семь. Максимальная скорость ограничена на отметке в 350 километров в час. Стоимость модели — около 400 тысяч евро или 40 миллионам рублей по нынешнему курсу.