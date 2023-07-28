В России выросла популярность японских автомобилей

Аналитик портала «Дром» Сергей Лагурев рассказал, что продажи машин на Дальнем Востоке и в Сибири выросли с 600–800 единиц в день до 1200 после сообщений об ограничении экспорта авто из Японии.

«Всплеск интереса был не столь продолжительным. Возможно, по-настоящему интересные предложения быстро закончились, остались не самые ликвидные автомобили», – передают слова Лагурева «Известия».

Он обратил внимание, что параллельно с ростом продаж выросла и средняя стоимость японского автомобиля. Не так давно она составляла 1,4–1,5 млн рублей, а сейчас 1,6 млн рублей.