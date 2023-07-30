В Подмосковье пересмотрят правила эвакуации машин на штрафстоянки

Госдума разрешила Подмосковью пересмотреть правила эвакуации на штрафстоянки припаркованного с нарушениями транспорта. Депутаты федерального парламента внесли поправки в Кодекс об административных нарушениях, которые позволят переформатировать службу эвакуации в области по примеру Москвы.

В столице, напомним, есть ГИБДД, которая следит за тем, чтобы водители не парковали машины на эстакадах, пешеходных переходах и трамвайных путях, вторым рядом или на местах для инвалидов. И есть Московская административная дорожная инспекция, в чьем ведении находится соблюдение порядка у знаков "Стоянка запрещена" и "Остановка запрещена", а также выписка штрафов за парковку на газонах и тротуарах. МАДИ была создана 10 лет назад именно для того, чтобы снять нагрузку с сотрудников ГИБДД, у которых не хватало рук оформлять все парковочные нарушения. И сегодня оба ведомства делят объем работ по эвакуации практически пополам.

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Из 2 тысяч припаркованных с нарушениями авто эвакуируется менее 300. Почему? Водители успевают уехать раньше, чем прибудет инспектор

А что происходит в области? Протокол, разрешающий увезти авто нарушителя на штрафстоянку, может составить только инспектор ГИБДД.

"Поэтому при ежедневной необходимости эвакуации более 2 тысяч припаркованных с нарушениями транспортных средств фактически эвакуируется менее 300", - говорит председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Остальные водители чувствуют себя безнаказанными, бросая машины где придется. Многих даже не то что отправить на спецстоянку - оштрафовать не успевают, потому что нарушитель уезжает быстрее, чем прибывает сотрудник ГИБДД.

"Подмосковье занимает второе место в стране по численности населения и общей величине частного автопарка", - продолжает Брынцалов.

В области насчитывается более 3,5 миллиона своих автомобилей - и еще примерно столько же постоянных машин с номерами Москвы и других регионов. Конечно, и с парковками не все гладко, во многих пристоличных городах их элементарно не хватает, но если человек привык ставить машину на тротуар или вторым рядом, зная, что ему ничего за это не будет, он оставит ее на привычном месте, даже если свободная парковка находится в зоне видимости. А отсюда - перманентные мелкие ДТП, конфликты с экстренными службами и жалобы граждан, которых автомобили выживают из собственных дворов.

Именно депутаты Мособлдумы еще в прошлом году инициировали поправки в федеральный КоАП, разрешающие внедрить в Подмосковье столичную модель эвакуации транспорта. На этой неделе решение было принято - часть полномочий по перемещению машин на штрафстоянку, будут переданы региональным органам исполнительной власти.