Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили

Движение автомобилей на Крымском мосту возобновлено. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

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«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в сообщении.

О временной приостановке движения автомобилей по мосту сообщалось в пятницу, 28 июля.

Ранее глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк публично признал причастность Киева к теракту на Крымском мосту в октябре 2022 года.