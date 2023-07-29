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Более 200 машин ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Тамани

Со стороны Тамани по Крымскому мосту ждут своей очереди на проезд свыше 200 автомобилей.

Более 200 машин ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Тамани
© РИА Новости

Информация об этом появилась в оперативном Telegram-канале о ситуации на Крымском мосту.

«08:00. В очереди со стороны Тамани находится 210 транспортных средств. Ожидание до пункта досмотра — около часа», — отмечается в заявлении.

Отмечается, что в очереди на мост со стороны Керчи находится 200 транспортных средств. Ожидание до пункта досмотра — около часа.

Ранее сообщалось, что движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено.