На что АвтоВАЗ потратит деньги в 2023 году

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал о том, инвестпрограмма компании составит несколько миллиардов рублей в 2023 году.

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Топ-менеджер отметил ТАСС, что за счет средств инвестпрограммы планируется в том числе подготовка к производству Iskra, кроссовера на базе Vesta, Lada Aura и других новых проектов, в том числе нового двигателя для Niva.

Кроме того, по словам Соколова, АвтоВАЗ сейчас сосредоточен на производства более доступных моделей.

"Сейчас, еще раз проработав наши производственные планы до конца года, мы сделали упор на производство самых бюджетных автомобилей, в первую очередь автомобилей Granta, Niva, увеличив объемы их выпуска. Мы также усилили выпуск их самых бюджетных модификаций, самых простых с точки зрения комплектации и наличия опций, чтобы они были наиболее доступны для наших покупателей", - сообщил Соколов.

По его словам, верхней границей стоимости самой бюджетной модели АвтоВАЗа останется 700 тысяч рублей.

В настоящее время АвтоВАЗ в Тольятти выпускает серийно семейства автомобилей Lada Granta, Vesta, Niva, в августе соберут пилотную партию Largus. На бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге в середине июня была запущена сборка Lada X-Cross 5 (копия FAW T77).