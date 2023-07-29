«Автодом»: экспорт японских автомобилей налажен через КНР
Автомобили с пробегом с ДВС более 1,9 литра, которые Япония планирует запретить экспортировать в Россию, не окажется на российском рынке. Причина в том, что автомобили могут поставлять в Россию через третьи страны. Об этом рассказал Владимир Желобов, директор по продажам автомобилей с пробегом в компаниях «Автодом» и «АвтоСпецЦентр», Газете.Ru.
Уже сейчас, как говорят эксперты, японские автомобили привозят в Россию через КНР. Тем самым запрет на автомобили с двигателем 1,9 литра и более существенно не повлияет на рынок России. Основным факторами в стоимость автомобилей и комплектующих, являются курс валюты и повышение ставки утилизационного сбора, сказала Желобова.
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