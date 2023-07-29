«Автодом»: экспорт японских автомобилей налажен через КНР

Автомобили с пробегом с ДВС более 1,9 литра, которые Япония планирует запретить экспортировать в Россию, не окажется на российском рынке. Причина в том, что автомобили могут поставлять в Россию через третьи страны. Об этом рассказал Владимир Желобов, директор по продажам автомобилей с пробегом в компаниях «Автодом» и «АвтоСпецЦентр», Газете.Ru.