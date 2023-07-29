Компания из Ганы хочет закупить у УАЗа 300 пикапов

Компания из Ганы по итогам переговоров с компанией УАЗ готова закупить у нее 300 пикапов, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя ганско-российского совета Лоуренса Ауку-Боатенга.

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Страна планирует получить их до конца года, также стороны договорились о сборке компонентов для автомобилей в Гане.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» может разработать специальные модификации Lada для африканского рынка, в том числе праворульные Niva.

Возможности южноафриканского бизнеса по импорту автомобилей Lada обсуждались накануне саммита на встрече с послом ЮАР, рассказал глава «АвтоВАЗа». Если на новые экспортные продукты будет спрос, «АвтоВАЗ» будет вести работу в данном направлении, заявил топ-менеджер.