Компания из Ганы хочет закупить у УАЗа 300 пикапов
Компания из Ганы по итогам переговоров с компанией УАЗ готова закупить у нее 300 пикапов, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя ганско-российского совета Лоуренса Ауку-Боатенга.
Страна планирует получить их до конца года, также стороны договорились о сборке компонентов для автомобилей в Гане.
Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» может разработать специальные модификации Lada для африканского рынка, в том числе праворульные Niva.
Возможности южноафриканского бизнеса по импорту автомобилей Lada обсуждались накануне саммита на встрече с послом ЮАР, рассказал глава «АвтоВАЗа». Если на новые экспортные продукты будет спрос, «АвтоВАЗ» будет вести работу в данном направлении, заявил топ-менеджер.
Впрочем, как отметил глава автокомпании, разработка новых модификаций требует большого количества времени и усилий со стороны инжиниринга. При этом сейчас «АвтоВАЗ» ориентирован на восстановление и локализации российской компонентной базы и запуске новых продуктов, добавил он.