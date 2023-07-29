В России начались продажи самого надежного кроссовера в мире

Кроссовер Lexus RX последнего поколения, который сайт J.D.Power признал самой надежной машиной сегмента SUV в 2023 году появился в России. Цена за автомобиль составляет 12,4 млн рублей. Lexus RX 2023 года предлагает два ряда сидений, вмещающих до пяти человек, сообщает Daily-Motor.

Автомобиль также был оснащен аудиосистемой Mark Levinson с 21 динамиком.В стандартную комплектацию RX входит система безопасности Lexus Safety System+ 3.0, включающая в себя почти все необходимые дополнительные средства помощи водителю.