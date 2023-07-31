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Владелец Hyundai украсил автомобиль шильдиками Ford, и вот зачем

На портале Reddit обсуждают фотографию Hyundai Sonata с лейблами «голубого овала». Автор поста не сомневается: хозяин решил «переименовать» четырёхдверку, чтобы избежать угона. В США бум краж южнокорейских автомобилей, надеяться на заводскую защиту бесполезно, ставить механическую «противоугонку» готовы не все, потому подражание другим моделям может быть выходом.

Владелец Hyundai "замаскировал" автомобиль шильдиками Ford
© Motor.ru / Reddit.com

Челлендж по угону автомобилей Kia и Hyundai запустили ещё в прошлом году, и с тех пор южнокорейские модели возглавляют рейтинги самых уязвимых машин. Автоконцерн готов выплатить солидный штраф и даже за свой счёт приобрести владельцам блокираторы стоимостью до 300 долларов.

Однако тратить время на снятие/установку механической «противоугонки» готовы не все. Владелец Hyundai Sonata в кузове LF решил обмануть малолетних преступников, заменив все шильдики с указанием марки и модели на аналоги от Ford.

Получилось не слишком аккуратно, но в целом удачно: поскольку дизайн современных автомобилей схож, седан стал напоминать Ford Taurus образца 2016 года. Пользователи Reddit пишут, что с тем же успехом лейблы Hyundai могли быть заменены на логотип Subaru: общие черты с Legacy тоже есть.

В России корейский концерн не экономил на иммобилайзерах, но у нас Hyundai и Kia тоже во главе рейтинга самых угоняемых машин. По итогам первого полугодия самыми популярными у преступников стали Hyundai Creta и Kia K5. Больше всего хищений автомобилей происходит в Москве и Санкт-Петербурге.