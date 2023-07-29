В Москве показали прототип нового российского спорткара

Прототип нового российского спорткара Rossa от гонщика Романа Русинова засняли в Москве. Фотографии машины опубликовал в Telegram-канал RCI News. Автомобиль построен на базе купе Marussia B1 .

«Спорткар Rossa позаимствовал у Marussia B1 форму кабины и передний обтекатель с характерными выштамповками. Новая модель получила оригинальную оптику (срощенную с вентиляционными «жабрами» капота), а также массивную заднюю часть с тонким монофонарем и огромным плавником на крыше», — говорится в сообщении.

13 июля стало известно, что Роман Русинов зарегистрировал за собой торговую марку Rossa, которая оформлена по широкому классу продуктов, включая запчасти, спецодежду и транспортные средства. Отмечается, что спорткар под названием Rossa разрабатывает Игорь Ермилин, бывший главный конструктор российской компании Marussia Motors, которая занималась разработкой спортивных машин и была закрыта в 2014 году.