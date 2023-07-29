У пикапа Changan Hunter Plus появилась заводская внедорожная версия. В Китае стартовали продажи бескомпромиссной версии Pro Edition, подготовленной к бездорожью. Перечень доработок внушительный: в Changan модернизировали подвеску, заменили бамперную группу, установили шноркель и лебёдку, а также изменили геометрию откидной крышки заднего борта. Пикап предложен с безальтернативным 2,0-литровым бензиновым двигателем собственной разработки.

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В Китае Changan Lantop (российское название Hunter Plus) доступен в двадцати(!) версиях с двумя типами двигателей, двумя вариантами колёсной базы, двумя типами коробок передач. Однако внедорожный пикап Pro Edition предложен только с 8-ступенчатым автоматом ZF, фирменной «турбочетвёркой» Blue Core (233 силы, 390 Нм) и подключаемым полным приводом.

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Autohome.com.cn

Autohome.com.cn

Autohome.com.cn

Autohome.com.cn

У спецверсии увеличенный дорожный просвет (225 миллиметров), глубина преодолеваемого брода достигает 800 миллиметров, а внедорожные шины AT увеличивают углы въезда/съезда до 29/27 градусов соответственно. Хромированные детали заменены на фрагменты из неокрашенного пластика, установлены распорки в кузове, а задний борт стал двухстворчатым. Блокировки заднего и межосевого дифференциала обязательны.