В России с 1 сентября заработает федеральная информационная система такси

Федеральная государственная информационная система такси начнет работать в России с 1 сентября, это сделает поездки более безопасными. Соответствующее постановление утвердило правительство РФ, сообщает пресс-служба.

"С 1 сентября в России заработает федеральная государственная информационная система легкового такси. Положение о ней утверждено постановлением правительства. Запуск новой системы призван сделать поездки в такси более безопасными", - говорится в сообщении.

Теперь в каждом регионе будут функционировать три региональных реестра: перевозчиков, автомобилей и служб заказа. Сведения из реестров о предоставлении, приостановлении, возобновлении или аннулировании разрешений будут в течение суток поступать в федеральную систему.

"Это позволит повысить эффективность госконтроля в сфере данного вида перевозок, обеспечить их прозрачность и законность", - уточнили в пресс-службе кабмина.