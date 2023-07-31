С начала года средняя цена КАСКО выросла на 5–14%

С начала года средняя стоимость КАСКО выросла на 5–14%. Об этом сообщили газете «Известия» в крупнейшей страховой компании. Основной причиной стало подорожание автомобилей, а также их ремонта. По данным дилеров, цены на запчасти с января уже увеличились на 20–30%. Ощутимей всего страховые тарифы поднялись для владельцев Mercedes — на 20–30 %.

Стабилизировать ситуацию, по мнению экспертов, могут помочь дальнейшая перестройка логистики и запуск индустрии восстановления автозапчастей.

КАСКО с классическим покрытием продолжило дорожать в этом году. С начала 2023 года средняя стоимость таких полисов выросла на 5—14%. В СОГАЗ отметили повышение на 14%. Это связано с увеличением тарифов европейских и японских брендов автомобилей из-за роста стоимость их ремонта. Также повысилась доля клиентов, которые страховали новые автомобили.

На фоне подорожания автомобилей и запчастей в прошлом году средняя цена КАСКО выросла на 25–30 %. В первом полугодии 2023 года стоимость достигла примерно 70 тыс. рублей, отметили в пресс-службе «Совкомбанка Страхования».

В «Абсолют Страховании» серьезно корректировали только тарифы по Mercedes Benz из-за существенного повышения цен на запчасти. С начала года цены на комплектующие в среднем увеличились на 13,6%.

Лидерами роста оказались Mercedes (90%), Land Rover (39%), Mazda (31,4%) и BMW (17,5%). Крупнейшие компании на рынке лишь немного повысили цены на КАСКО. Это связано с ожиданиями увеличения среднего убытка из-за увеличения цен на комплектующие. До конца года запчасти могут подорожать еще на 8,5%, что может в итоге привести к пересмотру тарифа.