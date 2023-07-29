БелАЗ начал тесты 55-тонного самосвала с альтернативным дизелем. Пресс-служба белорусского завода сначала поделилась информацией о начале испытаний, а затем удалила заметку. Из релиза следует, что «импортозамещёный» карьерный БелАЗ-7555 обрёл литеру М в названии. Взамен американского двигателя Cummins установлен неназванный китайский агрегат. Ещё одно новшество — усиленный ведущий мост, чьё происхождение тоже не раскрывается.

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До санкций на БелАЗы линейки «7555» устанавливались шести- и двенадцатицилиндровые турбодизели рабочим объёмом от 19 до 26 литров мощностью 700-757 лошадиных сил и крутящим моментом 2700-2750 Нм. Силовые агрегаты сочетались с 6-ступенчатой гидромеханической трансмиссией. Характеристики китайского аналога не сообщаются.

Процесс перевода всей линейки карьерных самосвалов на российские и китайские комплектующие запущен давно, ведь европейские и американские санкции против завода из Жодино стали вводить ещё в 2021 году. Например, тяжёлые 220-тонные грузовики БелАЗ перешли на российские дизели.