BMW показала владельцам «эмок», как пользоваться буксировочным тросом

На официальном YouTube-канале баварской марки вышел минутный видеоролик, в котором демонстрируются преимущества оригинального буксира. Аксессуаром для «эмок» удобнее пользоваться на трек-днях: можно заранее закрепить в проушине петлю вместе с заглушкой. Помимо эстетического преимущества экономится время: после вылета автомобиль вытаскивается сразу.

© YouTube-канал BMW

BMW предлагает буксировочные тросы разной длины. Длинный подходит для актуальных M2, M3, M4 (G87, G80, G81, G82, G83) во всех спецификациях, а также для обычных «троек» с пакетом M Sport (G20 LCI, G21 LCI). За пределами дорог общего пользования такой трос можно использовать на «четвёрках» G22, G23 и G26.

Короткий буксировочный трос подойдёт для новой M2 в кузове G87, а на трек-днях аксессуаром могут воспользоваться владельцы более старых BMW 1-Series (F40) и M2 (F87). Также буксир подойдёт на обычные «двойки» и «тройки» (G42, G20, G20, G28). Соответствующие артикулы BMW уже раскрыла, так что препятствий для покупки нет.