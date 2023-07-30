На российско-польской границе столпились немецкие машины, направляющиеся в Калининград
В Калининградскую область из Германии, у жителей которой началась пора отпусков, вновь потянулись вереницы машин с немецкими номерами. Об этом сообщает «Русский Запад» со ссылкой на очевидцев. На пропускном пункте Мамоново-2 - Гжехотки с обеих сторон границы автомобили ждут своей очереди по несколько часов.
Люди рассказывают о скоплении в Гжехотках на въезде в Россию из Польши порядка 150 автомобилей, при этом длина очереди перед шлагбаумом у пункта пропуска доходит до одного километра.
Ажиотаж у российско-польской границы объясняется фактором перевалочного пункта, роль которого в настоящий момент отводится Калининграду. Немцы, преимущественно с российскими корнями, добираются до калининградского аэропорта Храброво, там оставляют автомобиль и на самолёте летят вглубь России.
Издание сообщает, что приобретают немцы в торговой сети Калининградской области. Это марганцовка, перекись водорода, тесты на беременность и даже продукты питания. Многие иностранцы стремятся попасть на приём в частные российские клиники, что обходится им гораздо дешевле, чем поход к врачу в Германии.