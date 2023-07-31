Появились характеристики и дата выхода нового Toyota Land Cruiser Prado

Через несколько дней состоится премьера нового Toyota LC Prado - она назначена на 2 августа. Японские СМИ выяснили подробности о внедорожнике, которому компанию составит другая модель - "Прадо" 70-й серии.

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По крайней мере, так утверждает японский Best Car со ссылкой на дилера, который сообщил, что внедорожники будут продаваться одновременно. Предполагается, что автомобили будут отличаться не только дизайном - "семидесятке" прочат ретро-стиль с круглыми фарами, но и технически, например, у LC 70 задняя подвеска будет на листовых рессорах.

Что касается "глобального" Toyota Land Cruiser Prado, то производство текущей генерации внедорожника прекратится 3 ноября, после этого конвейеры перевооружат на выпуск следующего поколения модели. Продажи могут начаться в конце ноября - декабре 2023 года.

Новый "Прадо" будет "близнецом" Lexus GX "2024, дебютировавшего в начале июня. Длина "Прадо" увеличится до 4900 мм, ширина составит 1920 мм, высота - 1900 мм, размер колёсной базы 2850 мм. Минимальный дорожный просвет будет равен 225 мм, углы въезда и съезда увеличатся.

Best Car также предоставил точную информацию по силовым агрегатам. Так, новый "Прадо" предложат с нынешними бензиновым и дизельным моторами объёмом 2,7 и 2,8 литра. Также в гамме будет недавно разработанный T24A-FTS объёмом 2,4 литра: без электронадстроек он выдаёт 279 л.с., в составе турбогибрида - 371 л.с. "Автомат" останется прежним - 6-скоростным, но его конструкцию и режимы работы перенастроят.