Представлен новый Ford Transit с дизайном в духе пикапа Ranger

Совместное предприятие JMC-Ford показало семейство новых «Транзитов» для китайского рынка. Отличительные особенности — практически вертиальный нос, оригинальные фары с С-образными дневными ходовыми огнями, светодиодные фонари, а также салон с двухэкранным кокпитом. Информации о технике нет: ожидаемы дизельные и электрические модификации вместимостью до 11 человек.

Портал Autohome поделился фотографиями короткобазных переднеприводных пассажирских вариантов с турбодизелями и длиннобазного электрического минивэна с высокой крышей. В зависимости от комплектации отличаются колёсные диски, дизайн носовой части и оснащние. По китайской традиции маркер топ-версий — хромированный декор.

Autohome.com.cn

Autohome.com.cn

Autohome.com.cn

Autohome.com.cn

Новое поколение китайских Ford Transit по салону повторяет обновлённый Transit Custom. Богато оснащённым вариантам положена панель с парой 12,3-дюймовых экранов и джойстиком автоматической трансмиссии, а также более комфортные кресла с отдельными подлокотниками и регулировками.

Autohome.com.cn

Autohome.com.cn

Autohome.com.cn

Autohome.com.cn

Ожидается, что покупатели смогут выбирать между турбодизелями 2.0 и 2.3 в связках с 6-ступенчатой «механикой» или классическим 8-ступенчатым автоматом. Электромобиль получит батарею ёмкостью 100 киловатт-часов и сможет проезжать без подзарядки до 320 километров. У американского Ford e-Transit более скромный аккумулятор на 68 киловатт-часов.