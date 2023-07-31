АвтоВАЗу отказывают в поставках даже простейших компонентов

АвтоВАЗ по-прежнему ведёт бизнес в крайне непростых условиях: президент компании Максим Соколов рассказал, что партнёры отказываются поставлять комплектующие. Однако в этой ситуации есть и плюсы.

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По словам Соколова, поставщики отказывают в поставках даже простейших компонентов, которые находятся вне санкционных списков.

"Мы принимаем непростые, но эффективные управленческие решения и таким образом обеспечиваем наш рынок отечественными, надежными, высоколокализованными и самое главное бюджетными автомобилями…", - цитирует главу АвтоВАЗа агентство РИА Новости.