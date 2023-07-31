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АвтоВАЗу отказываются поставлять даже простейшие комплектующие

АвтоВАЗ по-прежнему ведёт бизнес в крайне непростых условиях: президент компании Максим Соколов рассказал, что партнёры отказываются поставлять комплектующие. Однако в этой ситуации есть и плюсы.

АвтоВАЗу отказывают в поставках даже простейших компонентов
© Российская Газета

По словам Соколова, поставщики отказывают в поставках даже простейших компонентов, которые находятся вне санкционных списков.

"Мы принимаем непростые, но эффективные управленческие решения и таким образом обеспечиваем наш рынок отечественными, надежными, высоколокализованными и самое главное бюджетными автомобилями…", - цитирует главу АвтоВАЗа агентство РИА Новости.

Также Максим Соколов пообещал, что цена на бюджетные модификации останется в пределах 700 тысяч рублей, добавив, что это в текущей ситуации непросто.

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