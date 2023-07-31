«Атом» открыл сбор заказов на свою первую модель

Российский проект «Атом» объявил сбор заказов на свою первую модель электромобиля. Стоимость бронирования составляет 7 тыс. рублей, сообщил производитель на своем сайте.

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Оформившие предзаказ получат цифровой ключ, который дает право на покупку электромобиля в 2025 году. Цена предзаказа зачтется в стоимость самого автомобиля, говорится в сообщении.

Электромобиль «Атом» получит двигатель, способный разогнать машину до «сотни» за 8 секунд. Максимальная емкость аккумулятора составит 77 кВт·ч, а запас хода — 500 км. Производитель заявляет, что за восемь минут зарядки батарея сможет получить достаточно энергии, чтобы автомобиль проехал 100 км. Автомобиль оснастят распашными дверями без центральной стойки, проекцию на лобовое стекло, руль штурвальной формы со встроенным экраном и различные системы помощи водителю.

В текущем году проект «Атом» собирается выпустить 10 функциональных прототипов электрокара, в 2024 году планируется подготовка серийного производства, а его старт намечен на 2025 год.

Ходовой макет «Атома» был представлен 11 мая. Инвесторами проекта выступили гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин и бизнесмен Рубен Варданян.