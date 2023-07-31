В «Атоме» намекнули на премьеру нового российского электрокара
Сегодня может состояться официальная премьера нового российского электромобиля «Атом». К такому выводу пришли редакторы портала 3dNews, опираясь на последнюю публикацию в Telegram-канале компании.
На картинке, размещенной компанией, изображена часть машины и крупными буками написана дата – 31.07.2023 г.
Электромобиль «Атом» – это проект стартапа «Кама». Машина представляет собой пятидверный электрический хетчбэк с четырехметровым кузовом и запасом хода около 500 км, который может разгоняться до 100 км/ч за 8 секунд и набирать максимальную скорость 170 км/ч, отмечает Ixbt.com.
Премьера электрокара ожидалась в 2023 году, а в продажу он должен поступить в 2025 году. Первые «Атомы» будут внедрены в транспортную систему Москвы: в такси и каршеринг.
Планируется, что в России каждый год будут выпускать 75 тысяч таких машин, они должны отправляться в том числе и на рынки СНГ и КНР. Структуры «Росатома» заказали разработку электродвигателя, а также интеграцию в автомобиль батареи с оплатой в китайской национальной валюте. Компанией «Кама» был подписан контракт на аналогичные цели с университетом Нанкина (Китай).