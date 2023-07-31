В «Атоме» намекнули на премьеру нового российского электрокара

Сегодня может состояться официальная премьера нового российского электромобиля «Атом». К такому выводу пришли редакторы портала 3dNews, опираясь на последнюю публикацию в Telegram-канале компании.

На картинке, размещенной компанией, изображена часть машины и крупными буками написана дата – 31.07.2023 г.

Электромобиль «Атом» – это проект стартапа «Кама». Машина представляет собой пятидверный электрический хетчбэк с четырехметровым кузовом и запасом хода около 500 км, который может разгоняться до 100 км/ч за 8 секунд и набирать максимальную скорость 170 км/ч, отмечает Ixbt.com.

Премьера электрокара ожидалась в 2023 году, а в продажу он должен поступить в 2025 году. Первые «Атомы» будут внедрены в транспортную систему Москвы: в такси и каршеринг.