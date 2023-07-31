Анонсировано упрощение экспорта машин из Армении

Начальник управления промышленной политики Министерства экономики Армении Армен Еганян в беседе со Sputnik анонсировал внедрение единой платформы электронных паспортов, которая даст возможность экспортировать автомобили из Армении по упрощенной процедуре. Она появится до конца года, заявил собеседник.

Компания была выбрана правительством республики в качестве национального оператора системы электронных паспортов на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). EKENG – агентство по внедрению инфраструктур электронного управления.

Сейчас Армения вовлечена в 71 процесс оцифровки в рамках ЕАЭС, 51 – уже начался. В частности, электронные паспорта для автомобилей станут едиными для всех пяти стран.

Единую платформу электронных паспортов внедрила Евразийская экономическая комиссия уже некоторое время назад. Она действует на территории РФ.