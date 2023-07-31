Volkswagen отметил юбилей Jetta, выпустив доступную спецверсию. В Северной Америке стартовал приём заказов на седан в исполнении GLI 40th Anniversary Edition. Немецкая марка воспела Jetta второго поколения образца 1984 года: о грядущем 40-летии седана в США напомнят тёмно-красные контрастные вставки, оригинальные колеса и специальные элементы в салоне. Всего выпустят 1984 юбилейных Volkswagen Jetta, начало поставок ожидается в августе.

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Volkswagen Jetta GLI 40th Anniversary Edition доступен в трёх цветах: белом, сером и голубом. Обязательны чёрные корпуса зеркал, тёмные дверные ручки, антрацитовые 18-дюймовые многоспицевые литые диски, заводской антихром, а также специальные вставки в передних крыльях.

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

В салоне нюансов немало: на креслах появились специальные бирки и центральные секции с сетчатым рисунком, подстаканники украшены надписями GLI и «1984», о 40-летии будут напоминать накладки на порогах и шильдик в основании руля.

Volkswagen

Техника стандартная: под капотом бензиновая «турбочетвёрка» 2.0 (231 сила, 349 Нм) в связке с 7-ступенчатым преселективным «роботом». В стандартную комплектацию входят подвеска с адаптивными амортизаторами, передний самоблокирующийся дифференциал и спортивный выхлоп.