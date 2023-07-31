Denza готовится представить новую версию минивэна D9 DM-i

Генеральный менеджер отдела продаж Denza (совместное предприятие BYD и Mercedes-Benz) Чжао Чанцзян заявил, что новую версию популярного минивэна D9 DM-i официально выпустят 5 августа. Как сообщает портал Car News China, новая модель будет оснащена подключаемой гибридной силовой установкой, состоящей из 1,5-литрового бензинового мотора и электродвигателя.

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Запас хода на электричестве составит 99 км. Бензиновый двигатель выдает до 139 л.с. при 231 Нм крутящего момента, а электрический — 231 л.с. при 340 Нм. Расчетный расход топлива — 6 литров на 100 км.

Габариты составят 5250 х 1960 х 1920 мм при колёсной базе 3110 мм. Автомобиль получил дистанционное открытие задней двери с помощью беспроводной технологии UWB, а капитанские кресла на втором ряду оснащены различным регулировками и функцией массажа. Также в автомобиле может удивить панорамная крыша и холодильник.

Carnewschina

Carnewschina

В интерьере использованы семь экранов: три на передней панели, два на спинках передних сидений и еще два на подлокотниках второго ряда кресел. В отделке салона используется кожа наппа и дерево.