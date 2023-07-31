Блогеры показали, как BMW M5 E60 полностью уничтожили под танком

Нидерландскими блогерами и ведущими YouTube-канала MasterMilo был продемонстрирован процесс уничтожения BMW M5 четвертого поколения (кузов E60) с помощью танка, передает Auto.ru.

Сначала могло показаться, что состояние спортседана осталось нормальным. Однако в действительности он имел несколько серьезных повреждений – в области моторного отсека.

Прежде чем загнать автомобиль под гусеницы видеоблогеры слили все жидкости. Кроме того, были демонтированы колеса, бамперы, светотехника, дверные карты, приборы и центральный дисплей. И только после этого краш-тесту дали старт – машину переехала тяжелая гусеничная техника.

Такому седану давали пятилитровый 507-сильный V10 в сочетании с семиступенчатой роботизированной коробкой с одним сцеплением.

Разогнаться до 100 км/ч модель могла за 4,7 секунды, такой BMW мог развивать максимальную скорость в 305 км/ч.