Блогеры показали, как BMW M5 E60 полностью уничтожили под танком
Нидерландскими блогерами и ведущими YouTube-канала MasterMilo был продемонстрирован процесс уничтожения BMW M5 четвертого поколения (кузов E60) с помощью танка, передает Auto.ru.
Сначала могло показаться, что состояние спортседана осталось нормальным. Однако в действительности он имел несколько серьезных повреждений – в области моторного отсека.
Прежде чем загнать автомобиль под гусеницы видеоблогеры слили все жидкости. Кроме того, были демонтированы колеса, бамперы, светотехника, дверные карты, приборы и центральный дисплей. И только после этого краш-тесту дали старт – машину переехала тяжелая гусеничная техника.
Такому седану давали пятилитровый 507-сильный V10 в сочетании с семиступенчатой роботизированной коробкой с одним сцеплением.
Разогнаться до 100 км/ч модель могла за 4,7 секунды, такой BMW мог развивать максимальную скорость в 305 км/ч.
Ранее сообщалось, что некоторые автомобили разбили в рамках испытаний на безопасность. Портал Autonews.ru разбирался, какие машины, добравшиеся до России по параллельному импорту, оказались самыми безопасными. Одной их них стала Honda CR-V. По итогам краш-тестов автомобиль получил высокие 90,07% за защиту водителя и пассажиров.