Ford отзывает 870 тысяч новых пикапов F-150

Ford отзовет 870 тысяч новых машин из-за дефекта тормозов. Американский автопроизводитель выяснил, что на пикапах семейства F-150 электрический стояночный тормоз может срабатывать во время движения. «Голубому овалу» известно о 299 случаях внезапной активации «ручника», из них в 19 эпизодах тормоза были задействованы на ходу. Причина самопроизвольного срабатывания — замыкание проводки из-за механического повреждения жгута проводов.

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Представители Ford пришли к выводу, что задний жгут проводов может соприкасаться с картером моста: изоляция цепи нарушается, медная проводка оголяется, происходит заземление, что и приводит к неожиданному включению стояночного тормоза. По оценке «голубого овала», проблема касается одного процента новых пикапов F-150.

В группе риска 870 701 грузовичок 2021-2023 годов выпуска, причём дефект выявлен у машин с одинарной выхлопной системой. Официальные дилеры Ford или Lincoln проверят все F-150: при необходимости изношенные провода будут заменены, а крепления заднего жгута тормозов продублированы с помощью специальных хомутов. Платить за устранение неисправности не придётся.