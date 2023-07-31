Интерьер первого электрокара Suzuki показали на фото

Как сообщает издание SPEEDME.RU, компания Suzuki занимается активной разработкой ее первого электрического внедорожника. Планируется, что новинка сыграет ведущую роль в амбициозном процессе электрификации, запущенном в Европе. Модель под названием Suzuki eVX вновь попала в объективы фотошпионов.

Так, внутри можно заметить два экрана, в системе задействована цифровая комбинация приборов с мультимедийным сенсорным экраном. В самом же интерьере нет ничего нового.