АвтоВАЗ нарастит темпы выпуска бюджетных Lada и не поднимет на них цены

Объёмы выпуска бюджетных модификаций Lada будут увеличены, заявил глава АвтоВАЗа Максим Соколов. Судя по всему, речь идёт о Lada Granta, причём в кузове седан.

"Недавно мы приняли решение увеличить производство именно самых бюджетных автомобилей, понимая, что наш клиент тоже ориентирован на покупку недорогих автомобилей, и надо такую возможность нашим клиентам предоставить", - цитирует выступившего в рамках форума "Россия - Африка" Соколова агентство РИА Новости.

По словам топ-менеджера, цены на "бюджетники" не вырастут и останутся в пределах 700 тысяч рублей. Единственной моделью отечественного бренда с таким ценником является седан Lada Granta, рекомендованная розничная стоимость его составляет 692 300 рублей.