Хэтчбек BYD в России продают в два раза дороже, чем в Китае

Один из дилеров привез в Россию электрический хэтчбек BYD Seagull. Как выяснила "Российская газета", за автомобиль 2023 года выпуска просят 2 350 000 рублей. Стоит отметить, что в Китае эта модель обойдется в 78 тысяч юаней (989 820 рублей).

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Габариты пятидверного хэтчбека составляют 3780 миллиметров в длину, 1715 в ширину и 1540 в высоту.

Во всех версиях автомобиль оснащается 5-дюймовой приборной панелью, мультимедиа с поворотным экраном диагональю 10,1 дюйма, подушками и занавесками безопасности, системой камер кругового обзора, круиз-контролем (не адаптивным), кондиционером, зеркалами заднего вида с электроприводом и обогревом, бесключевым доступом, беспроводной зарядкой и многим другим.

У выставленного на продажу Seagull электродвигатель мощностью 55 кВт (75 л.с.), натрий-ионная аккумуляторная батарея на 30 кВт•ч и запас хода 405 км. Максимальная скорость - 130 км/ч. Машина опирается на платформу с независимой подвеской типа "МакФерсон" спереди и полузависимой скручивающейся балкой - сзади.