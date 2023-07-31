Из-за ценовых войн Ford теряет более 32 тыс. долларов с каждого проданного электромобиля

Как сообщает ТАРАНТАС НЬЮС, отчет компании Ford о финансовых результатах за второй квартал 2021 года показал, что бренд испытывает трудности в условиях ценовых войн на рынке электромобилей. Несмотря на это, Ford продолжает работать над улучшением ситуации.

Ранее компания прогнозировала потери в размере 3 млрд долларов в 2023 году в своем подразделении Model e, связанном с производством электромобилей. Однако прогнозы были скорректированы, и теперь ожидается убыток в размере 4,5 млрд долларов.