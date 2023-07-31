Sollers выпустил пятитысячный Atlant

На российском заводе «Соллерс» произведен юбилейный пятитысячный экземпляр модели Atlant. Им стал пассажирский автобус, рассчитанный на 15 мест. Он был собран по технологии полного цикла со сваркой и окраской кузовов. Для перехода производства на полный цикл мощности завода модернизировали: установили новый главный сварочный кондуктор, перепрограммировали покрасочных роботов и усовершенствовали конвейерную сборочную линию.

© пресс-служба «Соллерса»

Завод «Соллерс» в Елабуге стал первым российским автомобильным предприятием, перешедшим на технологию полного цикла после перезапуска производства и смены технологического партнера. Ранее там собирали Ford Transit, однако после окончательного ухода Ford из России его место занял китайский JAC: модели Sollers Argo и Atlant — это китайские JAC N25/N35 и Sunray.

Ранее в этом месяце «Соллерс» перезапустил и другой завод, который находится во Владивостоке. До весны прошлого года это было совместное предприятие с Mazda, и там собирали три модели, Mazda6, CX-5 и CX-9. После того, как Mazda вышла из СП, прекратила производство автомобилей в России и свернула бизнес, дальневосточный завод был переименован в «Автомобильные индустриальные технологии» (АИТ). Теперь там собирают пикапы китайской марки JAC.