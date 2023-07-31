Модель Haval B26 запатентована в Китае под именем Xianglong

Среднеразмерный внедорожник, ранее известный под собственным модельным обозначением «Haval B26», теперь запатентован в Министерстве промышленности и информационных технологий как «Haval Xianglong» — именно так он будет называться, когда выйдет на внутренний рынок во втором полугодии.

Судя по патентным фотографиям, финальная серийная версия внедорожника выглядит точно так же, как и на тизерах. У него квадратный кузов, круглые фары и большая решетка радиатора, а также (вероятно, имитация) защитная пластина спереди и прочный обвес по всему периметру.