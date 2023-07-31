Электрохетчбэк GAC с режимом караоке вышел на рынок России

Российские автодилеры выставили на продажу электрические пятидверные хетчбэки GAC Aion Y Plus 2023 года выпуска, выяснила «Газета.Ru». Соответствующие объявления опубликованы в классифайдах от дилеров из Московской области, Краснодарского края и Приморья. Цена варьируется от 2,5 млн до 3 млн рублей.

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GAC Aion Y Plus дебютировал на китайском рынке осенью прошлого года. Его длина составляет 4535 мм при колесной базе 2750 мм. Электрокар оснащен мотором мощностью 204 л.с. (225 Нм), который установлен на передней оси. Дальность хода составляет от 510 до 610 км в зависимости от емкости тяговой батареи.

В салоне хетчбэка установлены 10-дюймовая цифровая приборная панель и мультимедиа-система с дисплеем диагональю 14,6 дюйма, особенностью которой стал режим караоке. Передние кресла автомобиля можно разложить таким образом, чтобы организовать два спальных места. В список оснащения входят камера кругового обзора, панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, система автоматической парковки, адаптивный круиз-контроль и прочие опции.