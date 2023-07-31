В России увеличился спрос на автомобильные шины

Продажи автомобильных шин в России выросли на 5% по итогам первой половины 2023 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на обзор ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак»).

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Если в I квартале текущего года продажи шин сократились на 8,5%, то в апреле-июне рынок увеличился на 16,4% (до 13,1 млн ед.). Продажи шин для легковых автомобилей в рознице во II квартале выросли на 64,4% (до 5,8 млн ед.). Из них основная доля пришлась на летнюю резину (4,9 млн ед.).