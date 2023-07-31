На продажу выставили редкий фургон Alfa Romeo
На продажу выставили редкий фургон Alfa Romeo. Об этом сообщает Auto.ru.
Автомобиль уйдет с молотка на аукционе Gooding. Фургон использовался как машина техподдержки спортивной командой Moto Villa. Выручить за него планируют до 130 тысяч долларов.
Фургон Alfa Romeo F12 Furgone был сконструирован в 1973 году. Первые годы он состоял в автопарке команды Moto Villa.
Он не использовался до 2016 года. Тогда машина перешла к одному из известных коллекционеров Alfa Romeo. Фургон отреставрировали – поменялось оформление кузова. В настоящее время он украшен фирменной ливреей Autodelta – гоночного подразделения самой компании Alfa Romeo.
Фургон оснащен аутентичной «четверкой» объемом 1,3 литра с одним карбюратором Solex на 52 л.с. и четырехступенчатой механической коробкой.
Ранее сообщалось, что аукционный дом Broad Arrow намерен выставить на торги купе Maserati A6G/54 с кузовом работы ателье Zagato, который стал уникальным из-за аварии на гонках. Ожидается, что цена на машину из партии 1956 года, когда было выпущено всего в 20 Maserati с таким кузовом, составит от 3,25 до 3,75 миллиона долларов.