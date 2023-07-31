На продажу выставили редкий фургон Alfa Romeo. Об этом сообщает Auto.ru.

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Автомобиль уйдет с молотка на аукционе Gooding. Фургон использовался как машина техподдержки спортивной командой Moto Villa. Выручить за него планируют до 130 тысяч долларов.

Фургон Alfa Romeo F12 Furgone был сконструирован в 1973 году. Первые годы он состоял в автопарке команды Moto Villa.

Goodingco

Он не использовался до 2016 года. Тогда машина перешла к одному из известных коллекционеров Alfa Romeo. Фургон отреставрировали – поменялось оформление кузова. В настоящее время он украшен фирменной ливреей Autodelta – гоночного подразделения самой компании Alfa Romeo.

Фургон оснащен аутентичной «четверкой» объемом 1,3 литра с одним карбюратором Solex на 52 л.с. и четырехступенчатой механической коробкой.