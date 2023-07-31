Alfa Romeo анонсировала загадочным снимком выход суперкара 33

Несмотря на то, что автомобильная компания Alfa Romeo в скором времени собирается стать полностью электрическим брендом, место для ДВС в ближайшее годы все еще найдется. Как сообщает издание SPEEDME.RU, на 30 августа намечен дебют нового суперкара.

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По разным данным он будет называться либо «6C» из-за слухов о 6-цилиндровом моторе, любо «33» вследствие дизайна, позаимствованного у 33 Stradale. Как бы то ни было, Alfa Romeo уже начала активную тизерную кампанию будущего авто.