Alfa Romeo анонсировала загадочным снимком выход суперкара 33
Несмотря на то, что автомобильная компания Alfa Romeo в скором времени собирается стать полностью электрическим брендом, место для ДВС в ближайшее годы все еще найдется. Как сообщает издание SPEEDME.RU, на 30 августа намечен дебют нового суперкара.
По разным данным он будет называться либо «6C» из-за слухов о 6-цилиндровом моторе, любо «33» вследствие дизайна, позаимствованного у 33 Stradale. Как бы то ни было, Alfa Romeo уже начала активную тизерную кампанию будущего авто.
Известно, что автопроизводитель выпустит всего 33 таких автомобиля. Все они уже нашли своих владельцев. Стоимость одного экземпляра превышает 1 миллион евро.