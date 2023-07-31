Mitsubishi показала первые фото нового компактного кроссовера

Компания Mitsubishi представила новый компактный кроссовер, который будет выпускаться на заводе в Индонезии. Рыночный дебют состоится в ноябре этого года, сообщил автопроизводитель.

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Название новой модели не называется. Длина кроссовера составляет 4390 мм, ширина — 1810 мм, а высота — 1660 мм. Новинка получила двигатель объемом 1,5 литра в связке с вариатором, привод только передний.

Дорожный просвет автомобиля составляет 222 мм. Новинка получила 18-дюймовые колеса и L-образную светодиодную оптику. Другие подробности о новинке Mitsubishi раскроет в ходе международного автосалона в Индонезии, который откроется 10 августа.