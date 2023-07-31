Mazda оставит американцев без электрического кроссовера MX-30

Компания Mazda снимает с продаж электрический кроссовер MX-30, но только в одной стране. Японский автопроизводитель отправит в отставку MX-30 на американском рынке все через два года после запуска — 2023 модельный год станет для электрокара последним. Это решение объясняют невысокой популярностью модели у американцев и низкими продажами. При этом MX-30 продолжит продаваться в родной Японии и в Европе. Его можно купить и в России — электрические кроссоверы Mazda возят по параллельному импорту.

© Motor.ru / Mazda MX-30

Mazda MX-30 дебютировал в 2019 году. Кроссовер стал первым серийным электрокаром японской марки: в движение его приводит 143-сильная установка с батареей емкостью 35,5 киловатт-часа. Запас хода скромный по меркам других современных электромобилей — 200 километров по циклу WLTP. При этом в самой компании заявили, что намеренно не стали оснащать MX-30 крупным аккумулятором, так как они наносят окружающей среде бо́льший вред, чем дизельные моторы.

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Спустя год, в 2020-м, семейство MX-30 пополнилось гибридной модификацией с установкой M Hybrid. Она работает по принципу умеренного гибрида: двухлитровому бензиновому «атмосфернику» SkyActiv-G помогает стартер-генератор с 24-вольтовой литий-ионной батареей.

А в начале 2023-го появился MX-30 с роторным двигателем с составе гибридной установки. Роторный мотор генерирует энергию для подзарядки батареи емкостью 17,8 киловатт-часа, которая, в свою очередь, питает электромотор. На чистом электричестве такой гибрид проезжает 85 километров, а общий запас хода составляет 600 километров. Расход топлива — всего один литр на 100 километров.

В США же продается только электрический вариант Mazda MX-30, причем купить его можно в одном штате — в Калифорнии. За 2021 год американцы приобрели 181 такой электромобиль, а в 2022-м — 324 штуки. За первую половину 2023 года местные дилеры реализовали всего 66 экземпляров MX-30. В американском представительстве Mazda заявляют, что компания в будущем сосредоточится на подключаемых гибридах, а именно CX-90 PHEV и CX-70.