У «крутого» седана Geely Binrui появилась версия попроще

Новое исполнение отличилось более спокойным дизайном экстерьера. Кроме того, такая версия, как ожидается, будет дешевле.

© Geely

Седан Geely Binrui в строю с 2018-го, он построен на платформе BMA, которая также лежит в основе хорошо знакомого россиянам паркетника Geely Coolray (в Китае это Binyue). Первое – и довольно скромное – обновление четырехдверка пережила под конец 2020-го, а в прошлом году она радикально преобразилась как снаружи, так и внутри, попутно получив к названию приставку Cool («крутой» с англ.). И вот седан снова доработан. Впрочем, сама Geely рестайлингом нынешнюю модернизацию не считает: такая четырехдверка объявлена особой версией под названием Champion Edition, она дополнит гамму модели.

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У нового варианта оригинальное оформление передней части, причем дизайн сделали менее агрессивным. Так, Geely Binrui Cool Champion Edition обрел иной бампер и новую радиаторную решетку, верхняя часть которой имеет вертикальные клинья вместо сетки, а нижняя уменьшилась в размерах. Габариты самой машины при этом не изменились: длина – 4710 мм, ширина – 1795 мм, высота – 1455 мм, колесная база – 2670 мм. Кузов Binrui Cool Champion Edition может быть окрашен в новый цвет Shadow Blue (как на фирменных картинках).

Geely Binrui Cool Champion Edition

Салон прежний, разве что появилась новая цветовая схема (серо-черная). Для Geely Binrui Cool Champion Edition заявлены климат-контроль, виртуальная приборка на 10,25 дюйма и мультимедиа-система с тачскрином диагональю 12,3 дюйма. Про остальное оборудование компания пока не рассказала. Самому дешевому «просто» Binrui Cool еще положены камера заднего вида, система бесключевого доступа и кнопка запуска мотора, люк в крыше, круиз-контроль. Топовый «крутой» седан имеет подогрев сидений, камеры кругового обзора, адаптивный «круиз», системы автоторможения и удержания в полосе движения.

По предварительным данным, технику менять не стали: «чемпионская» версия оснащается бензиновой турбочетверкой 1.5 мощностью 181 л.с., которая работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями.

На китайский рынок Geely Binrui Cool Champion Edition выйдет в ближайшее время, местные СМИ прочат новому исполнению стартовый ценник примерно в 11 200 долларов, тогда как четырехдверка с более агрессивным обликом сегодня обойдется минимум в 13 200 долларов.