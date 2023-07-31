Болид Михаэля Шумахера 2002 года выставили на торги

На аукционе Sotheby’s Seal выставят на торги болид Ferrari F2001b, за рулем которого в 2002 году выступал семикратный чемпион Формулы-1 Михаэль Шумахер. Как сообщает журнал Auto.ru, машина может обойтись примерно в 10 млн долларов, однако точная предпродажная оценка не раскрывается.

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Шасси F2001b команда Ferrari подготовила для первых трёх гонок сезона 2002 года — позже его заменили доработанным F2002. Однако в двух из трех соревнований оно принесло Шумахеру место на пьедестале: на Гран-при Австралии и на гонках в Малайзии.

Автомобиль комплектовали атмосферным трёхлитровым V10. Он развивал примерно 850 л.с. и способен раскручиваться до 17300 об/мин. Входит ли он в комплект аукционистами не уточняется.