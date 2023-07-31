В 2023 году средняя цена КАСКО выросла на 5-14%

За первое полугодие 2023 года стоимость страховки КАСКО в России заметно выросла на 5-14% в крупных компаниях. Об этом пишет газета «Известия».

Рост цен связан с увеличением стоимости автомобилей и запчастей к ним. По словам главы департамента андеррайтинга моторного страхования «Росгосстраха» Дмитрия Усанова, в июне стоимость КАСКО увеличилась на 5,4%. Это связано с тем, что до 70% суммы возмещения составляют запчасти для ремонта, которые значительно подорожали на российском рынке.

Больше всего цены выросли для владельцев автомобилей Mercedes-Benz, у них полисы без франшизы подорожали на 20-30%, а компоненты для этого бренда подорожали на 70-80%. Кроме того, запчасти подорожали для машин Land Rover (+ 39%), Mazda (+ 31,4%) и BMW (+ 17,5%).

В целом цены пока выросли незначительно, но ожидается, что до конца 2023 года стоимость комплектующих продолжит расти, что отразится и на стоимости страховки.