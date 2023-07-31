В Южной Африке сделали крутую реплику Mercedes-Benz CLK GTR

Редкий и сверхдорогой Mercedes-Benz CLK GTR Straßenversion является одним из самых сложных автомобилей для копирования, поскольку единственными общими частями, которые у него были с серийным CLK, были решетка радиатора и фары. Тем не менее независимому автостроителю удалось создать действительно похожую реплику.

Автором является Йохан Акерманн из Йоханнесбурга, Южная Африка. Проект CLK GTR — или ELK GTR, как его называет его создатель — начался со скромного Mercedes-Benz E-Class W210. Крыша и стойки взяты от CLK C208, что фактически превращает модель из четырехдверного седана в двухдверное купе.

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Как и ожидалось, почти каждая деталь кузова должна была быть сделана вручную, с большим количеством сварки и нестандартных решений.

Фотографии ранней стадии разработки показывают, насколько ниже и шире должен был быть автомобиль по сравнению с автомобилем-донором.

Одной из задач было создать низкую носовую часть. Выступающие бамперы, значительно более широкие боковые пороги и «плечи» подчеркивают осанку гоночного автомобиля наряду с многоспицевыми легкосплавными дисками, обутыми в низкопрофильные шины.

Антикрыло в гоночном стиле является обязательным атрибутом, в то время как боковые окна и заднее стекло получили вентиляционные отверстия. Ещё один воздухозаборник можно найти на крыше.

К счастью, двойные овальные фары и задние фонари были перенесены из оригинального E-класса, что немного упростило задачу. С другой стороны, сиденья, приборная панель и дверные панели взяты из родстера SLK, чтобы сделать салон более спортивным.

Автор признает, что автомобиль имеет много отличий от CLK GTR, но говорит, что не ожидал, что результат получится столь похожим на оригинал.

Теперь он хорошо понимает ограничения автомобиля-донора W210 и считает, что сможет со второго раза сделать ещё более точную копию редкого суперкар.

Среди улучшений, которые он хотел бы внести в будущую копию — более низкая крыша, удлиненный передний свес, еще более низкий капот, более плавные изгибы крыльев и более короткая задняя часть.

Несмотря на недостатки, Акерманн говорит, что очень гордится полученным результатом, особенно если учесть, что прошло всего пять месяцев с момента сборки оригинального E-класса, когда он выполнял всю работу по изготовлению, а два человека помогали с подготовкой и покраской.